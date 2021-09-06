حشرات ضمن المواد الغذائية في طرطوس

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس عشرات الضبوط التموينية وأغلقت فعاليتين بخالفات جسيمة.



وقالت وزارة التجارة الداخلية في منشور على فيسبوك إن الضبوط طالت مركز توزيع مواد غذائية في منطقة الشيخ سعد بمخالفة وجود حشرات في المواد الغذائية وكانت الكمية 153 كغ (معكرونة، برغل، فريكة، رز).



وتم تنظيم الضبط واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا.



كما تم ضبط محل منظفات بمخالفة بطاقة المواصفات قابلة للإزالة بما فيها تاريخ الإنتاج والانتهاء ومطعم شعبي بمخالفة استخدام الخبز التمويني لغير الغاية المخصصة له.



إضافة إلى ضبوط بمخالفات عدم حيازة فواتير شراء (سكر، مياه معدنية، تمر، حقائب مدرسية، بيض، رز، عدس) و عدم الإعلان عن الأسعار (خضار وفواكه، سكر، فروج).



كما تم إغلاق محل قطع غيار في الصناعة لمدة أسبوع بمخالفة عدم وجود بطاقة مواصفات ومحل سمانة في صافيتا لمدة اسبوع بمخالفة وجود بطاقة مواصفات على شكل لصاقة قابلة للإزالة.



المصدر : وزارة التجارة الداخلية