تركيا تسحب 4 من نقاطها المحاصرة

قال الصحافي التركي ليفنت كمال المتخصص بمناطق الصراع في الشرق الأوسط إن القوات التركية ستنحسب من 4 نقاط عسكرية في سوريا.



وأرفق كمال تغريدته بخريطة، تبين النقاط العسكرية التي ستنسحب منها القوات التركية، وهي "شير مغار - مورك - تل طوقان - الشيخ عقيل".



وسبق أن استبعد مسؤولون أتراك الانسحاب من أي نقاط مراقبة، مؤكدين على أن تركيا لا تفكر في الانسحاب من نقاطها العسكرية المحاصرة من قبل القوات السورية.



كما أن الرئيس التركي رجب أردوغان كان قدم مُهلاً لانسحاب الجيش السوري خلف المواقع العسكرية التركية، آخرها عندما طالب بانسحاب القوات السورية خلف النقاط التركية في مهلة تنتهي في شباط الماضي.



وحاصرت قوات الجيش السوري خلال تقدمها الميداني منذ بداية السنة النقاط التركية المذكورة، وأبقت أنقرة على قواتها في تلك المواقع، وواصلت إمدادها منذ ذلك الحين وفق اتفاق مع موسكو.



ويأتي الانسحاب التركي في ظل الحديث عن خلاف روسي - تركي حول نقاط السيطرة في إدلب خلال المحادثات التي جرت الشهر الماضي في أنقرة، وعليه تقول مصادر إن أنقرة تحضر لتدعيم خطوطها القتالية مع القوات السورية في جبل الزاوية والمناطق المحيطة بطريق إم4.



في حين يقول رأي آخر إنّ الانسحاب يأتي ضمن اتفاق أكبر بين أنقرة وموسكو، يتجاوز الحدود السورية إلى معارك قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا، بمعنى تسليم مناطق نفوذ مقابل أخرى.