ترخيص 67 شركةتطوير عقاري رساميلها الإجمالية 4060 مليون ليرة

رخصت هيئة التطوير والاستثمار العقاري 67 شركة رساميلها الإجمالية 4060 مليون ليرة حصة الاستثمار الأجنبي منها 164 مليوناً، أي ما نسبته 1,4%.



وقال المدير العام للهيئة المهندس "أيمن محمد مطلق" إن الهيئة تعمل على إحداث وتطوير مجتمعات عمرانية وخدمية متكاملة، تساعد على تلبية الاحتياجات السكنية للناس.



وهذا ما يتجسّد باختيار المواقع المناسبة لإحداث وإقامة مناطق تطوير عقاري عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات العامة ذات الصلة، إضافة للترخيص لشركات جديدة، حيث وضع حجر الأساس لأول مشروع سكني، نهاية آذار الفائت، وهو مشروع تلال إميسا في منطقة أم العظام في حمص.



كما بين "مطلق" أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على دراسة المناطق المختلفة، تمهيداً لإحداثها كمناطق تطوير جديدة خاصة أو عامة، ويوجد حالياً عدد منها أهمها:



– ثلاث مناطق في ريف دمشق وتعود ملكيتها لشركات خاصة.

– خمس مناطق في حماة، ملكيتها عائدة للدولة.

– سبع مناطق في حلب، اثنتان منها تعودان لشركات خاصة.

– منطقتان في حمص، تعود ملكية إحداها للدولة.

– منطقة في درعا، تعود ملكيتها للدولة.

– إضافة لوجود أربع مناطق، قيد الإحداث.



فيما تعمل الهيئة، من خلال مشاركتها في اللجنة الوزارية المختصة، على وضع مؤشرات لتصنيف أراضي أملاك الدولة المعتمدة من هيئة التخطيط الإقليمي في محاور التنمية المكانية في ريف دمشق، وتقييمها حسب ميزاتها وأهميتها وأولوية العمل بها، تمهيداً لإحداث مناطق جديدة.