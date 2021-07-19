تحالف "أوبك+" يتفق على زيادة طفيفة في إنتاج النفط

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، في بيان التوصل إلى اتفاق مع شركائها لمواصلة زيادة الإنتاج بشكل متواضع اعتباراً من آب/أغسطس، بعد أن عطلت الإمارات اتفاقاً في وقت سابق من هذا الشهر.



وقالت أوبك في بيانها إن الاتفاق ينص على قيام تحالف "أوبك+" المؤلف من 23 دولة برفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر اعتباراً من آب/أغسطس، للمساعدة في دفع التعافي الاقتصادي العالمي مع انحسار الوباء.



وأضافت أن التحالف "سيقيم تطورات السوق" في كانون الأول/ديسمبر. ويمدد الاتفاق أيضاً الموعد النهائي لوضع سقف للإنتاج من نيسان/أبريل 2022 إلى نهاية العام نفسه.



ووصلت المفاوضات التي استمرت أياماً بين أعضاء تحالف "أوبك+" - منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها - لمواصلة تخفيف الاقتطاعات في الإنتاج إلى طريق مسدود في وقت مبكر من تموز/يوليو ما كشف خلافاً بين السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم والإمارات حول حصص زيادة الانتاج.



تنازلات حول الحصص



العتبة التي حددت في تشرين الأول/أكتوبر 2018 تنص على حصة انتاج للإمارات بمقدار 3,17 ملايين برميل يومياً، وهي لا تعكس القدرة الإنتاجية الكاملة للبلاد التي ارتفعت إلى أكثر من 3,8 ملايين برميل يومياً في نيسان/أبريل 2020 عشية التخفيضات الصارمة التي قامت بها المنظمة.



وأفضت نقاشات الأحد إلى تسويات سيتم بموجبها رفع حصة الإنتاج للإمارات إلى 3,5 ملايين برميل في اليوم في أيار/مايو 2022، كما سيتم تعديل حصص بلدان أخرى: العراق والكويت وكذلك السعودية وروسيا.



ورفض وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان كشف الطريقة التي حددت بها الحصص الجديدة، واكتفى بوصفها بأنها جزء من "البحث عن توافق".



من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لقناة "روسيا 24" إن "اجتماع اليوم يؤكد مرة أخرى رغبتنا في أن نكون بنائين وأن نجد توافقا في الآراء"، كاشفاً أن الزيادة تخول روسيا إنتاج 21 مليون طن إضافي من النفط في عامي 2021 و2022.



وقال وزير النفط الكويتي محمد الفارس إن الاتفاق "يأخذ في اعتباره بعض المستجدات في الأسواق ومنها المطالب بإدخال تعديلات على الأساس المرجعي لبعض الدول الأعضاء"، معتبراً أنه "سيكون له آثاره الإيجابية في استقرار الأسواق".



وأضاف الفارس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه بموجب الاتفاق تم "رفع الأساس المرجعي لاحتساب مستويات الإنتاج المقررة مستقبلاً لدولة الكويت بمقدار 150 ألف برميل يومياً".



وهدف تحالف "أوبك+" هو العودة إلى مستويات إنتاج ما قبل الجائحة، إذ لا يزال التحالف يضخ 5,8 ملايين برميل في اليوم أقل مما كان عليه قبل الوباء.



والاستراتيجية التي سادت الأحد تندرج ضمن السياسة التي عززت التحالف منذ أيار/مايو، أي استئناف تدفق "الذهب الأسود" تدريجاً بعد خفضه بشدة في بداية الوباء لمواجهة انهيار الطلب، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بعض الشيء.



وكانت أسعار الخام قد انهارت في نيسان/أبريل 2020 وسط مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي مع تفشي فيروس كورونا الذي حدّ من الاستهلاك وعطل النقل وسلاسل التوريد.



الاجتماع المقبل في الأول من أيلول/سبتمبر



والتزم تحالف "أوبك+" في نيسان/أبريل 2020 سحب 9,7 ملايين برميل يومياً من السوق ثم إعادة ضخها تدريجياً بحلول نهاية نيسان/أبريل 2022.



وجرى الاتفاق الأحد على تأجيل هذا الموعد النهائي حتى كانون الأول/ديسمبر، لأنه بدا غير كاف حالياً في ظل تباطؤ معدل رفع الإنتاج بسبب الاضطرابات الناتجة عن الأزمة الصحية.



ويواجه التحالف أيضا معادلة معقدة، بين انتعاش الطلب رغم أنه لا يزال هشاً، وعودة محتملة على المدى المتوسط للصادرات الإيرانية وارتفاع الأسعار الذي يثير استياء بعض كبار المستوردين مثل الهند.



واجتمع وزراء دول "أوبك بلاس" بشكل متكرر منذ ربيع 2020 لتقييم حالة السوق، ومن المقرر أن يعقدوا اجتماعهم المقبل في الأول من أيلول/سبتمبر، وفق ما جاء في بيان أوبك أمس الأحد.