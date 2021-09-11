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بيلاروسيا تُرسل شحنة مساعدات جديدة الى سورية عبر ميناء اللاذقية

وافقت حكومة بيلاروسيا، على إرسال شحنة مساعدات جديدة الى سورية عبر البحر، تتضمن معدات طبية وصناعية وغذائية، ومن المتوقع وصولها إلى ميناء اللاذقية في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.


وتتضمن شحنة المساعدات الخامسة المرسلة إلى سورية من قبل حكومة بيلاروسيا، شحنة سكر وأدوية ومحولات كهربائية، وشاحنات نقل وعربات مخصصة لنقل وخلط مواد البناء، ومواد صناعية أخرى، بحسب ما نشرت صحيفة "zviazda" البيلاروسية أمس.


وتعد بيلاروسيا من الدول الصديقة لسورية، والتي ارسلت من قبل المساعدات الطبية والغذائية والصناعية، إلى جانب دول مثل روسيا والصين وإيران.


المصدر: الشرق