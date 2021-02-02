بلا خبز وماء.. حصار الحسكة يدخل أسبوعه الرابع وتسجيل حالة اختطاف لمسؤول حكومي

تواصل ميليشيا “قسد” حصارها لأحياء وسط مدينة الحسكة لليوم الـ20 على التوالي، بالتوازي مع توقف مخبز الحسـكة الأول الآلي لليوم السادس.



وتستمر “قسد” بحصار أحياء وسط مدينة الحسـكة وحيي طي ومقاسم حلكو في مدينة القامشلي لليوم 20 التوالي مع منع دخول المواد الغذائية والتموينية والدواء وصهاريج المياه والمازوت إليها.



ومايزال مخبز الحسكة الأول الآلي والأفران الخاصة والسياحية متوقفون عن العمل لليوم السادس على التوالي ما أدى لفقدان مادة الخبز بشكل نهائي في أحياء وسط مدينة الحسكة.



واختطف عناصر من ” قسد” عضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بمحافظة الحسـكة، رئيس مكتب التربية والتعليم العالي رشيد الكعود من إحدى العيادات الطبية بالقرب من مشفى الكندي بمدينة القامشلي واقتادوه إلى جهة مجهولة، رغم أنه مريض وكان يراجع الطبيب للعلاج والمتابعة.



إلى ذلك أفادت وكالة سانا بأن ميليشيا “قسد” اختطفت عدداً من المدنيين أيضاً في مركز مدينة الحسـكة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.



في حين حمل مجلس شيوخ العشائر والقبائل السورية بمحافظة الحسـكة ميليشيا “قسد” المسؤولية الكاملة عن تبعية الحصار المفروض على الحسكة والقامشلي وطالبوها بفك الحصار فوراً عنها، معتبرين حصار “داعش” للمدنيين في الحسـكة بمثابة جريمة حرب.



إلى ذلك، شيعت مدينة الحسـكة الشهيد الشرطي محمد عبد اللطيف، إذ أكد اللواء غسان خليل محافظ الحسـكة أن الشرطي استشهد يوم أمس برصاص ميليشيا “قسد”، بعد أن خرج مطالباً برغيف خبزه مع الأهالي في المظاهرة التي نددت بالحصار.



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