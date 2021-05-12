بذار البطاطا المنتجة محلياً تنافس البذار المستورد

توقع المشروع الوطني لإكثار بذار البطاطا في السويداء أن يصل إنتاجه من البذار لهذا الموسم إلى ١٠٠٠طن، من بذار البطاطا ذو النوعية العالية والجودة المنافسة للبذار المستوردة بالقطع الأجنبي بخبرات وكوادر وطنية.



وأوضحت المهندسة سلاف السعد مدير الشركة العامة لإكثار البذار في السويداء لـ “شام تايمز” أن إنتاج بذار البطاطا ضمن هذا المشروع يمر بأربعة مراحل من المخبر إلى البيوت الزجاجية ثم البيوت الشبكية وصولاً إلى الحقول المكشوفة، مع مراقبة دورية من الكوادر الفنية من مهندسين وفنيين في مؤسسة إكثار البذار في السويداء طيلة مراحل الإنتاج.





وأضافت أن المشروع الوطني في السويداء يتابع عملية الإنتاج من المرحلة الثالثة بعد أن تكون البذار مرت بالمرحلتين الأولى والثانية في محافظتي حلب وطرطوس، موضحةً أنهم في السويداء لا يمتلكون الإمكانيات والظروف المناسبة للمرحلتين الأولى والثانية من مخابر وبيوت زجاجية.



وبينت المهندسة أن الإنتاج المتوقع من بذار البطاطا مرتبة سوبر إيليت في المرحلة الثالثة من البيوت الشبكية الموجودة في قرية الخالدية في الريف الشمالي للسويداء، التي تتحقق فيها الشروط المناسبة لإكثار بذار البطاطا والبالغ عددها ١١٣ بيتاً هو ١٥٠طن، والمتوقع إنتاجهفي الحقول المكشوفة في المرحلة الرابعة من مراحل انتاج بذار البطاطا مرتبة إيليت والذي يمتد على مساحة ٢٩٠ دونماً في كل من قرى الهيت والمتونة هو ١٠٠٠طن.



وأشارت “السعد” إلى أنه سوف يتم توزيع قسم من هذا الإنتاج للفلاحين للموسم القادم لتلبية احتياجاتهم من بذار البطاطا بأسعار مناسبة وذلك للعروتين الخريفية والربيعية، وقسم آخر للمشروع الوطني وتحتفظ مؤسسة إكثار البذار في السويداء بما تبقى كبذار تعيد استعماله لإنتاج بذار البطاطا للمواسم القادمة.



يذكر أن المشروع انطلق في السويداء عام ٢٠١٨ بخمسين بيتاً شبكياً في قرية الصورة الكبيرة ليصل إلى ١١٣بيتاً نتيجة النجاح الكبير الذي حققه بإنتاجه بذار البطاطا بنوعية وجودة عالية، تنافس البذار المستوردة بالقطع الأجنبي وتدعم المزارع وتلبي احتياجاته.

شام تايمز