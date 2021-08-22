الدفاع الروسية 28 اعتداء إرهابي في إدلب
مصدر أمني سوري يكشف عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق
سوريا تدين الاعتداءات الإسرائيلية وتطالب مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة
الجيش يستقدم تعزيزات عسكرية جديدة لإعادة الاستقرار إلى درعا البلد
لبنان يقدم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد “إسرائيل” لانتهاكه سيادة البلاد
إصابة 4 أطفال بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) في حي الجبيلة بدير الزور
درعا البلد: اشتباكات على محوري السد الشرقي والبحار
ثلاث ضحايا وعشرات المصابين في القصف الصاروخي على مدينة عفرين
ذروة رابعة من كورونا على الأبواب
استشهاد 5 من أفراد الجيش السوري باستهداف سيارتهم في ريف درعا
استنفار وحملة اغتيالات وخطف ماذا يحدث في درعا؟
غارات جوية روسية على منطقة عين شيب غرب إدلب
بايدن: الخطر في سوريا أكبر مما هو عليه في أفغانستان
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي وتسقط معظم الصواريخ المعادية
رئاسة مجلس الوزراء ترفع أسعار الأعلاف من جديد

بحضور السيدة أسماء الأسد.. افتتاح الدورة الأولى لألعاب جريح الوطن في اللاذقية

بحضور السيدة أسماء الأسد.. افتتاح الدورة الأولى لألعاب جريح الوطن في اللاذقية

بحضور السيدة أسماء الأسد افتتحت في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية الدورة الأولى لألعاب جريح الوطن الرياضية بمشاركة نحو 100 جريح من جرحى العجز الكلي في مختلف الرياضات والتي تستمر خمسة أيام بمشاركة عربية ودولية.

وشهد حفل الافتتاح لوحات استعراضية راقصة متنوعة بين الطابع الوطني والفلكلوري الذي يجسد وحدة وحيوية الشعب السوري وتضحيات جيشنا العربي السوري وبما يعكس التنوع الثقافي والحضاري الذي تميزت به سورية على مر العصور ليجتمع الراقصون في مشهد يجسد وحدة النسيج السوري الذي شكل أحد عوامل الصمود ثم جرى إيقاد شعلة الدورة إيذانا بانطلاقها.


وتخلل الحفل عرض على شاشات بانورامية تضمن فقرات تجسد انتصار جرحى الحرب على إصاباتهم متجاوزين الآلام التي خلفتها ليتوجوها بعناق لعلم الوطن.


وانطلقت أمس المنافسات الرياضية بين الجرحى المشاركين في ألعاب السلة والريشة الطائرة والسباحة ورفع الأثقال وألعاب القوى حيث يشارك فيها 92 جريح حرب من جرحى العجز الكلى من سورية إضافة لجرحى حرب من روسيا والعراق.