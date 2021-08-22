بحضور السيدة أسماء الأسد.. افتتاح الدورة الأولى لألعاب جريح الوطن في اللاذقية

بحضور السيدة أسماء الأسد افتتحت في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية الدورة الأولى لألعاب جريح الوطن الرياضية بمشاركة نحو 100 جريح من جرحى العجز الكلي في مختلف الرياضات والتي تستمر خمسة أيام بمشاركة عربية ودولية.



وشهد حفل الافتتاح لوحات استعراضية راقصة متنوعة بين الطابع الوطني والفلكلوري الذي يجسد وحدة وحيوية الشعب السوري وتضحيات جيشنا العربي السوري وبما يعكس التنوع الثقافي والحضاري الذي تميزت به سورية على مر العصور ليجتمع الراقصون في مشهد يجسد وحدة النسيج السوري الذي شكل أحد عوامل الصمود ثم جرى إيقاد شعلة الدورة إيذانا بانطلاقها.





وتخلل الحفل عرض على شاشات بانورامية تضمن فقرات تجسد انتصار جرحى الحرب على إصاباتهم متجاوزين الآلام التي خلفتها ليتوجوها بعناق لعلم الوطن.





وانطلقت أمس المنافسات الرياضية بين الجرحى المشاركين في ألعاب السلة والريشة الطائرة والسباحة ورفع الأثقال وألعاب القوى حيث يشارك فيها 92 جريح حرب من جرحى العجز الكلى من سورية إضافة لجرحى حرب من روسيا والعراق.