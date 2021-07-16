الموت يغيب الكاتبة والإعلامية حياة الحويك عطية

غيب الموت مؤخراً الباحثة الأردنية الدكتورة حياة الحويك عطية، بعد صراع مع المرض، وبمسيرة حياة نضالية، ووطنية.



أحبت “حياة” سوريا، ودافعت عنها، وعن الحرب عليها، كما ناصرت فلسطين، قضية وشعباً ونضالاً.



ويروي رئيس البعثة الدبلوماسية السورية إلى الأردن سابقاً، الدكتور أيمن علوش، عن حياة أنها “إضافة لكونها باحثة ومترجمة، فهي إعلامية وحاصلة على الدكتوراه في وسائل الاتصال من كلية الإعلام في جامعة السوربون عام 2008”.



وعرف عن الراحلة “حياة”، كتابتها “مقالة يومية في عدد من الصحف العربية وموقع الميادين على الانترنت، كما أعدت وقدمت العديد من البرامج التلفزيونية”.



وقامت أيضاً “بترجمات من الفرنسية إلى العربية وبالعكس مجموعة من الكتب النوعية، منها: رواية قصر الأحلام، حرب ميتران، وعالم صوفي، ورواية حول تاريخ الفلسفة لجوستيان جاردير، والأساطير المؤسسة للسياسة الصهيونية وغيرها”.



ويردف الدكتور “علوش”: “شاركت حياة بكتابة فصل في المؤلف التوثيقي الذي صدر في دمشق عام ٢٠١٨ بعنوان “سورية في مواجهة الحرب الكونية”.



ويقول الدكتور “علوش” عن الراحلة إنها “سورية الهوى والانتماء والقضية، كانت دوماً في الصف الأول في الدفاع عن القضايا القومية العربية، سواءً في عملها الأكاديمي أو الإعلامي أو في اختيار عناوين ترجماتها”.



ويتابع “كانت حياة دائمة الظهور على محطات عربية وأجنبية مدافعة عن سوريا وما تتعرض له، كما كان لها نشاط على الأرض، فلم تترك مدينة أو منطقة في الأردن إلا وحاضرت بها عن سوريا والقضية الفلسطينية ومحور المقاومة”.



ويذكر أنها “في بداية الحرب السورية، وفي أجواء غير إيجابية لدى كثيرين في الأردن، كانت الدكتورة حياة الحويك عطيّة تتنقل من منطقة إلى أخرى لتتحدّث بالتحليل عن المؤامرة التي تتعرض لها، كافة دول المنطقة”.



ويكمل “كانت تجوب الأردن بلقاءات شعبية مدافعة عن سوريا في الوقت الذي كان الكثيرون يراهنون على سقوطها، ويوم كان الدفاع عن سوريا إثم وخطيئة وذنب، كانت تجوب البلاد مع عشاق سوريا غير مكترثة بالمخاطر التي تحيق بها في تلك الظروف الصعبة مع تنامي التيارات الدينية الأصولية التي حشدت جمهورها لمنع أي صوت يرى مصلحة الأردن وسوريا بطريقة مختلفة عن مفهوم المال الخليجي”.



وخلقت “الحويك” مع عدد من مثقفي الأردن وقواه الوطنية، دوراً مهما في خلق حالة شعبية تقرأ المشهد السوري ببعدها الاستراتيجي”.



وفي رثائها يقول “الكلمات لا يمكن أن تفي الدكتورة عطية حقها، ومن المؤسف أن تتذكرها معظم وسائل الإعلام العربية ووزارات الثقافة في حين نراها مغيبة هنا، حيق كانت أكثر انتماء وأكثر إيماناً وعطاء”.



ويستذكر الدكتور “علوش” حادثة للدكتورة حياة، “في إحدى زياراتها لسوريا، قابلت وزير الإعلام السوري، وتفاجأت أثناء مقابلته أنه لم يسمع باسمها من قبل”.



الجدير بالذكر أن الدكتورة حياة الحويك عطية توفيت في القاهرة عن عمر 72 عام.

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