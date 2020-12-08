المقداد وخاجي يعبران عن ارتياحهما لاستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين

التقى وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.



وعبر الجانبان عن ارتياحهما لاستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في كل المجالات وكذلك النتائج التي حققها انعقاد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين في دمشق والتي فضحت زيف ادعاءات بعض الدول التي تدعي حرصها على الشعب السوري ومحاولاتها إعاقة عقد المؤتمر والاساءة للجهود المبذولة من قبل الحكومة السورية والدول الصديقة لإنجاحه.



وأكد المقداد التزام سورية بالعملية السياسية بالتوازي مع استمرارها بممارسة حقها في مكافحة الإرهاب الذي بات يهدد العالم أجمع من خلال الاعتداءات الإرهابية التي تشهدها العديد من المناطق وثبوت ارتباط التنظيمات الإرهابية التي تنفذ هذه الاعتداءات مع أجهزة المخابرات الغربية مشيرا بشكل خاص إلى استمرار النظامين الأمريكي والتركي في دعمهما لهذه التنظيمات الإرهابية في سورية بهدف إفشال العملية السياسية فيها وإعاقة الجهود المبذولة لتحقيق التقدم المنشود وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل أراضيها.



ونوه، الجانبان بالدور الإيجابي للوفد الوطني السوري في اجتماعات لجنة مناقشة الدستور الأخيرة في جنيف وأكدا على أن هذه اللجنة هي سيدة نفسها، وأنهما يدعمان عملها وفق قواعد الإجراءات التي تم الاتفاق عليها سابقا ودون أي تدخل خارجي من أي جهة كانت وأدانا محاولات بعض الدول التدخل بعملها والتأثير سلبا على مجريات اجتماعاتها.



المصدر: وزارة الخارجية والمغتربين