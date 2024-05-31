رفع سعر الكهرباء المنزلية لأربعة أضعاف !

أصبحت تسعيرات "الكيلو واط الساعي" المُستجر من الشبكة الكهربائية السورية كالآتي بعد رفع الأسعار:

الشريحة الأولى: من (1 - 600) كيلو واط ساعي بسعر 10 ليرة في الدورة الواحدة، بدلاً من السعر السابق ليرتين، ما يعني أن المستهلكين أصحاب هذه الشريحة مطالبون بدفع 6 آلاف ليرة بالدورة الواحدة كحد أقصى، بارتفاع يبلغ 400 في المئة.

الشريحة الثانية: من (601 - 1,000) كيلو واط ساعي بسعر 25 ليرة في الدورة الواحدة، بدلاً من 6 ليرات، وبالتالي فإن أصحاب هذه الشريحة مطالبون بدفع 25 ألف ليرة سورية عند الوصول للحد الأقصى من الاستهلاك في الشريحة، بزيادة 316 في المئة.

الشريحة الثالثة: من (1,001 - 1,500) كيلو واط ساعي بسعر 135 ليرة في الدورة الواحدة، بدلاً من 20 ليرة، وعليه فإن أصحاب هذه الشريحة مطالبون بدفع أكثر 135 ألف ليرة كحد أدنى، بزيادة 575 في المئة عن السعر القديم.

الشريحة الرابعة: من (1,501- 2,500) كيلو واط ساعي بسعر 600 ليرة في الدورة الواحدة، بدلاً من 200 ليرة، وبالتالي يتوجب على أصحاب هذه الشريحة دفع أكثر من 900 ألف ليرة كحد أدنى في الدورة الواحدة، بزيادة 200 في المئة.

الشريحة الخامسة: تزيد عن (2,500) كيلو واط ساعي بسعر 1,350 ليرة في الدورة الواحدة بدلاً من 450 ليرة سورية، بزيادة 200 في المئة عن السابق.