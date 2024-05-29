29-05-2024
ضحايا في عدوان إسرائيلي على منزل في بانياس
استشهدت طفلة وأصيب عشرة مدنيين جراء عدوان إسرائيلي استهدف أحد المواقع في المنطقة الوسطى وبناء سكنياً في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس.
وقال مصدر عسكري في تصريح: إنه حوالي الساعة 30 : 19 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس بالمنطقة الساحلية.
وأوضح المصدر أن العدوان أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية
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