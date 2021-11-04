المخترع السوري شادي خطيب ضمن قائمة الشباب العشر الأكثر تميزاً بالعالم

دخل المخترع السوري الدكتور شادي خطيب ضمن قائمة الشباب العشر الأكثر تميزاً على مستوى العالم، وحصد المركز الأول في مجال الابتكار الطبي بحسب تصويت الغرفة الفتية الدولية العالمية “JCI”.



وأوضح “خطيب”أنه “ممتن للغرفة الفتية الدولية في سوريا وخاصة في حمص لترشيحه”، وأنه “قدم علاجاً مساعداً للتخلص من المعادن الثقيلة السامة في الجسم باستخدام خلاصة نبات القرصعنة السوري، وعلاجاً مساعداً أيضاً لليشملنيا الجلدية باستخدام خلاصة قشور الفستق الحلبي”.



وتابع الخطيب “وعلاجاً مساعداً داعماً للصادات الحيوية باستخدام خلاصة الوردة الشامية مع العكبر السوري وعلاج مساعد للصدفية باستخدام الملح الجبولي والطين الحلبي (البيلون)”.



وأكمل الخطيب “وأيضاً علاجاً مساعداً للبدانة باستخدام خلاصة الطحالب البحرية (الفوقس البحري) ونبات البسيلليوم وكريم كولاجين مع بروتين الحرير (السيريسين) المستخلص من دودة القز، وآخر موضعي للتخلص من السيللوليت باستخدام خلاصة أوراق اللبلاب وسوق الأناناس”.



ونجح الخطيب عن فئة الابتكار الطبي وذلك بمشاركته بمجموعة من براءات الاختراع التي حصل عليها في مجال العلاج بالأعشاب الطبية وهو ممثل عن عدة جامعات وشركات للمنتجات الطبيعية والنباتات الطبية.



وسبق للخطيب أن حصل على الميدالية الذهبية لأفضل اختراعات في العالم في كونشان بالصين لعامي 2014 و2018 كما أنه حاصل على شهادة من أكاديمية “وايبو” العالمية للملكية الفكرية كخبير في مجال براءات الاختراع ” PCT” حزيران 2021.



ونال “خطيب” شهادة تقدير من وزارة التعليم العالي السورية والدرع التقديري من وزارة التعليم العالي العراقية وجامعة “بابل” في المؤتمر الدولي الثالث للابتكار عام 2020 وأحرز عدة جوائز من معرض الباسل للابداع والاختراع لدورات 2014 – 2016.



ونجح في المسابقة الشاب السوري سليم نجار عن فئة الإنجاز في قطاع الأعمال والاقتصاد وكان حصل على عدة جوائز عالمية منها جائزة الشباب الأوروبي 2018 في النمسا وتحدي تطبيقات الفضاء الدولي التابع لوكالة “ناسا” 2017.



وكشفت الأربعاء الغرفة الفتية الدولية العالمية “JCI” عبر صفحتها على “فيسبوك” نتائج التصويت العالمي للشباب العشر الأكثر تميزاً في العالم للعام 2021.



يذكر أن المسابقة عبارة عن مسابقة سنوية على مستوى العالم للشباب من أصحاب التأثير في مجتمعاتهم في عدة مجالات منها الإنجاز الطبي قطاع الأعمال والاقتصاد العمل الإنساني الإنجاز التكنولوجي الإنجاز الثقافي الإنجاز الشخصي وتطوير الذات والإنجاز الأكاديمي.



ويتم الاختيار في الغرف الفتية العالمية في 105 دول ل10 مرشحين على المستوى الوطني ثم يتم اختيار 20 مرشح من كل المرشحين في العالم من خلال لجان مختصة عالمية وفي المرحلة الأخيرة يتم اختيار 10 فائزين عن طريق التصويت من قبل الجمهور عبر موقع الغرفة الفتية الدولية العالمية.



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