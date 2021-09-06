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الكرملين: بوتين أكد تطلع روسيا إلى السير نحو تطبيع العلاقات مع أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد تطلع موسكو إلى تطبيع العلاقات مع أوكرانيا.

وفي تصريحات متلفزة أشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين ينطلق من أن تقييم عمل رؤساء أوكرانيا يعود إلى مواطنيها، وعليهم أن يصوتوا لصالح الشخص الذي يريدون أن يرأس بلادهم.

وأضاف بيسكوف: "فليبقى هذا الأمر من صلاحيات الشعب الأوكراني، أما نحن فلا يسعنا سوى أن نقر بأن روسيا الاتحادية متمثلة بالرئيس بوتين تؤكد مجددا رغبتها في السير نحو إعادة علاقاتها مع أوكرانيا إلى طبيعتها".

وتدهورت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا على خلفية النزاع المسلح الذي اندلع في منطقة دونباس بجنوب شرقي أوكرانيا بين القوات الحكومية ومقاتلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين"، وهما كيانان غير معترف بهما دوليا رفضا الخضوع لكييف بعد انقلاب فبراير 2014 في أوكرانيا. كما تتهم كييف موسكو بـ "ضم" شبه جزيرة القرم التي أصبحت منطقة روسية بناء على نتائج استفتاء شعبي نظم في تلك المنطقة في مارس 2014.

ونفت روسيا مرارا اتهامات كييف بالتدخل في شؤون أوكرانيا عبر دعمها المزعوم لـ "انفصاليي" دونباس، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع هناك. كما ترفض موسكو رفضا قطعيا مناقشة موضوع القرم مع أوكرانيا أو أي طرف آخر، مؤكدة أن مصير شبه جزيرة القرم تم حسمه بلا رجعة.

 


المصدر: "نوفوستي"