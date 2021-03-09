الصين و روسيا يثيران مخاوف «أمريكا»

اعتبر قائد قوة الفضاء الأمريكية جون ريموند، أن «إمكانيات روسيا والصين في مجال الفضاء تشكل تهديداً خطيراً للأقمار الصناعية التابعة لأمريكا».



وقال ريموند إن «التهديد الذي نراه اليوم خطير للغاية، كل من الصين وروسيا لديهما العديد من أنظمة الليزر بمستويات قوة مختلفة، تستطيع تدمير أو إلحاق اضرار من الأرض، أو لتعطيل قدرتنا على استخدام الأقمار الصناعية كلا البلدين لديهما إمكانيات تثير القلق»، وفق ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز.



وأضاف قائد القوة الفضائية الأمريكية أن «أحد الأقمار الصناعية الروسية "ماتريوشكا" المتعدد الطبقات الذي وصفه بالدمية الروسية، تم إنشاؤه لتدمير الأقمار الأمريكية في مدار الأرض».



وفي وقت سابق، صرحت قيادة القوة الفضائية الأمريكية أن «روسيا أجرت تجربة جديدة لصاروخ يهدف إلى تدمير أقمار صناعية».



بدورها، ردت موسكو على هذه التصريحات، قائلة إنها «تبريرات تسعى الولايات المتحدة من خلالها لنشر أسلحة في الفضاء».



يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق، اعتمد رسمياً تمويل هيئة عسكرية جديدة مختصة بالفضاء تحمل اسم "قوة الفضاء الأمريكية"، وتندرج ضمن القوات الجوية الأمريكية.



هذه القوة العسكرية تعد الأولى التي يتم إنشاؤها في البلاد منذ أكثر من 70 عاماً، وقد اعتبر ترامب الفضاء بأنه أحدث ساحة للحرب في العالم.