إيقاف مسؤول كبير بوزارة الدفاع الروسية بتهمة الرشوة

أوقفت السلطات الروسية مسؤولاً كبيراً في وزارة الدفاع بتهمة “أنشطة إجرامية”، في ثاني حادثة من نوعها خلال أقل من شهر، وفقًا لما ذكرته وكالة “تاس” الرسمية .

وأفادت الوكالة أن الجنرال يوري كوزنيتسوف، المسؤول عن الموارد البشرية في وزارة الدفاع، تم توقيفه للاشتباه في تورطه في أنشطة إجرامية.

وتم تفتيش مكتبه ومنزله كجزء من التحقيق الذي تجريه دائرة الشؤون العسكرية التابعة للجنة التحقيق الروسية.

وقالت أعلى هيئة لإنفاذ القانون في روسيا إن كوزنيتسوف متهم بقبول “رشوة كبيرة بشكل استثنائي”، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عامًا.

وأضافت الهيئة في بيانها أن السلطات صادرت عملات ذهبية وسلعاً فاخرة بالإضافة إلى 100 مليون روبل (أكثر من مليون دولار) نقداً.

يأتي هذا الإجراء بعد فترة وجيزة من إقالة وزير الدفاع سيرغي شويغو، الذي شغل المنصب منذ عام 2012.

كما أنه يتبع توقيف نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف في نهاية أبريل بتهمة الفساد و”قبول رشوة”، ووضعه في الحبس الاحتياطي.

وكان الجنرال كوزنيتسوف قد عين في منصبه في مايو 2023، وقبل ذلك ترأس قسمًا في هيئة الأركان العامة الروسية بين عامي 2010 و2023، حسبما ذكرت وكالة “تاس”.

ولم تعلّق وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على هذه التطورات.

تأتي هذه الأحداث في ظل سلسلة من فضائح الفساد التي واجهها الجيش الروسي، خاصة في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، والتي صدرت بشأنها أحكام مشددة بالسجن.

وفي سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، أن شحنة جديدة من الأسلحة الأميركية بدأت بالفعل في الوصول إلى أوكرانيا، وأن المزيد من الإمدادات في الطريق.