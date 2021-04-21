الصين: الرفع الكامل لجميع اشكال الحظر أساسي لنجاح محادثات فيينا

أكد المبعوث الصيني لدى المنظمات الدولية في فيينا، وانغ تشيون، إن الرفع الكامل لجميع اشكال الحظر ذات الصلة، من بينها تلك المفروضة على إيران وأطراف ثالثة، أساسي لنجاح المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي.



صرح وانغ بذلك الثلاثاء عقب حضوره الاجتماع الأخير للجنة المشتركة للاتفاق. وقد ترأس الاجتماع إنريكي مورا، نائب الأمين العام والمدير السياسي لدائرة العمل الخارجي الأوروبي وحضره ممثلو الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.



وقال المبعوث الصيني : إن المفاوضات في الأيام الأخيرة كانت "مفيدة"، وإن المفاوضات الحالية دخلت مرحلة جديدة.



وأوضح أن الصين ترحب بالمحادثات المكثفة للجنة المشتركة من خلال العمليتين - تنفيذ الالتزامات النووية وعمل المجموعات الخاصة بعمل رفع الحظر، و"محادثات التقريب" مع الولايات المتحدة - لصياغة نصوص لترتيب استئناف الالتزام بالاتفاق النووي من جانب الولايات المتحدة وإيران.



وقال وانغ: إن جميع الأطراف لديها الآن فهم أوضح لإطار العمل والعناصر الرئيسية للترتيب المذكور أعلاه. وأشار إلى أن هذه الجهود أرست أساسًا راسخًا للمرحلة التالية من مفاوضات اللجنة المشتركة.



وأوضح أن الصين تدعم بقوة استئناف تنفيذ الاتفاق النووي من جانب الولايات المتحدة وإيران "في أقرب وقت ممكن"، وأن الصين مستعدة للعمل جنبًا إلى جنب مع الأطراف المعنية لتعزيز المحادثات بشأن النصوص الجوهرية، بهدف تحقيق نتائج مقبولة لجميع الأطراف في وقت مبكر.



وقالت الدائرة الأوروبية في بيان صحفي يوم الثلاثاء بعد المحادثات إن اللجنة المشتركة "قررت تشكيل مجموعة خبراء ثالثة لبدء النظر في التسلسل المحتمل للتدابير ذات الصلة".



وأضاف البيان أن "المشاركين أكدوا عزمهم على مواصلة جهودهم الدبلوماسية المشتركة، من بينها في اللجنة المشتركة ومن خلال الاتصالات المنفصلة المستمرة للمنسق مع جميع المشاركين في الاتفاق والولايات المتحدة".

وأوضحت الدائرة أن اللجنة المشتركة ستنعقد مجددا خلال الأسبوع المقبل.