السورية للتجارة: لن تضيع المستحقات التموينية على من لم تصله الرسائل بعد

سينتهي الشهر وإلى الآن عدد لا بأس به لم تصلهم الرسالة المنتظرة لاستلام المواد المقننة سواء في دمشق وريفها أو في مجمَل المحافظات السورية.



وحول ذلك كشف معاون المدير العام للسورية للتجارة الياس ماشطة بأنه في حال انتهى الشهر ولم تصل الرسالة إلى كل المشتركين فلن تضيع حقوقهم وذلك من خلال تسيير سيارات جوالة في الأرياف البعيدة بشكل خاص لإيصال المواد التموينية إلى مستحقيها، منوهاً بمحاولة تكثيف الجهود قبل نهاية هذا الشهر ومضاعفة عدد الرسائل إلى ١٢٠٠ رسالة بدلاً من ٤٠٠ رسالة في اليوم، متوقعاً إمكانية وصول الرسالة إلى كل المشتركين خلال ال٤٨ ساعة المقبلة.



ولفت ماشطة إلى أن مراكز (السورية للتجارة) مفتوحة حتى يوم الجمعة أيضاً وستبقى لساعات متأخرة، ونسبة الإنجاز في دمشق ٧٥٪ وفي ريف دمشق تجاوزت ال٦٠٪، دير الزور ٩٨٪، وأما حلب فيمكن أن ترتفع غداً نسبة الإنجاز فيها بشكل كبير، وأوضح ماشطة بأنه في التوزيع القادم للشهرين المقبلين ستتغير الكثير من الخطط تبعا لمقتضيات الفترة التجريبية التي يعد بأنها نجحت ٩٥٪، و المواد المقننة الموجودة لدى( السورية للتجارة) تكفي لغاية الشهر الرابع من العام المقبل.



تشرين