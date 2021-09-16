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السلطات الأردنية تصادر شحنة مخدرات قادمة من سوريا

صادرت السلطات الأردنية الأربعاء 15 أيلول، كمية كبيرة من المواد المخدرة قادمة باتجاه الأراضي الأردنية من جهة الحدود السورية.
 
وقالت وكالة الأنباء الأردنية “عمون” إنّ القوات المسلحة الأردنية أحبطت الأربعاء، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، وذلك على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية.
 
وأضافت الوكالة، أنّ “الجيش الأردني تعامل مع المهربين حسب قواعد الاشتباك”.
 
يُذكر أن الحدود السورية الأردنية تمتد على طول 375 كم من الجنوب مع مرتفعات الجولان على طول نهر اليرموك، وتصل للشرق حيث تمر بين الرمثا ودرعا إلى مركز نصيب الحدودي، وتمر في خط مستقيم عبر الصحراء السورية التي تنتهي في الحدود الأردنية–السورية-العراقية.