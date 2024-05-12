حيوان غير مألوف يهاجم 4 أشخاص في الشيخ بدر بريف طرطوس

تعرض ثلاثة أشخاص لهجوم من قبل حيوان غير مألوف، وأصيب رابع، مساء الجمعة، على الطريق العام بين قريتي “الوردية” و “عرقوب سلمون” في منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس، وفقًا لرئيس مجلس بلدة “الوردية”، أحمد حسن

الحيوان المعتدي يشبه الكلب الكبير، ولم يتم تحديد نوعه بدقة بناءً على شهادة شاهد عيان.

جميع المصابين بحالة جيدة وتم إسعافهم إلى مستشفى الباسل بطرطوس وتم تخريجهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.

تم البحث عن الحيوان المعتدي مع الأهالي للقضاء عليه، وتم نشر طعوم في المنطقة للتنبيه، ويطالب رئيس المجلس بعدم نشر الذعر والتهويل، وبدلاً من ذلك يدعو إلى التحذير والحذر والإبلاغ الفوري عند رؤيته.

تم الإشارة مؤخرًا إلى انتشار حيوانات مفترسة، خاصة الضباع، في البساتين المحيطة بمدينة اللاذقية، استنادًا إلى الأصوات المسموعة بكثرة في المنطقة.



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