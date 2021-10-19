الخارجية التركية تستدعي سفراء 10 دول من بينهم الولايات المتحدة وفرنسا

استدعت الخارجية التركية، مساء أمس الإثنين، سفراء 10 دول من بينهم الولايات المتحدة وفرنسا.



ونقلت وكالة "الأناضول" عن الخارجية التركية إن الدول التي تم استدعاء سفرائها هي "الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا".



وأوضحت الوكالة أن استدعاء السفراء جاء بسبب "بيان حول عثمان كافالا، المحبوس في تركيا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016".



وكانت سفارات الدول العشر المستدعى سفرائها، قد نشرت بياناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصفت فيه قضية "كافالا" بأنها تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، كما حثت السلطات التركية على الإفراج عنه، ومن المنتظر وصول السفراء المعنيون إلى مقر الخارجية التركية، صباح اليوم الثلاثاء.



وفي وقت سابق، قالت الخارجية التركية إنه "لا يمكن لأية دولة توجيه أوامر لمحاكمنا"، فيما بدا وكأنه الاختبار الأول للعلاقات بين تركيا وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.



جاء ذلك التصريح في سياق بيان لوزارة الخارجية التركية، رداً على مطالبة واشنطن أنقرة بإطلاق سراح عثمان كافالا، كما كان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، قد دعا، يوم الأربعاء الماضي، إلى ضرورة إطلاق سراح رجل الأعمال كافالا بشكل فوري.