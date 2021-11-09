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الاحتلال يغلق المجال الجوي في مرتفعات الجولان

أفاد الإعلام العبري، بأن حكومة الاحتلال الاسرائيلي أصدرت أمراً بإغلاق المجال الجوي في مرتفعات الجولان المحتل أمام الرحلات الجوية المدنية، في أعقاب العدوان "الإسرائيلي" الذي استهدفت بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية في سوريا.

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن سلطات الاحتلال أمرت بإغلاق المجال الجوي في مرتفعات الجولان شمال فلسطين المحتلة أمام الرحلات الجوية المدنية، خشية من أي طارئ، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وفي سياق تغطيتها للعدوان، نقلت القناة العبرية عن مراسلها "إيتاي بلومنتال"، أنه أثناء "الهجوم الإسرائيلي" على سوريا، شوهدت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية بالقرب من طرطوس، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عربية متابعة.
وكانت قد تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لعدوان "إسرائيلي" جوي مساء الإثنين، استهدف بعض النقاط في المنطقتين الوسطى والساحلية في محافظة حمص،وأسقطت معظم الصواريخ المعادية، وفقاً لبيان المصدر العسكري السوري.

وذكر المصدر أنه "حوالي السابعة و16 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأضاف المصدر العسكري أن" العدوان أدى إلى جرح جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية".