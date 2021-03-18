الاحتلال يحدد الدول القريبة من التطبيع

كشف وزير استخبارات الاحتلال الإسرائيلي "إيلي كوهين"، إنه يعتقد أن "قطر والسعودية وسلطنة عمان والنيجر هي الدول التي ستطبع علاقاتها مع إسرائيل".



جاءت تصريحات كوهين في مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت آحرونوت"، مساء أمس الأربعاء، وذكرت الصحيفة أن "وزير الاستخبارات الإسرائيلي قدر أن الدول الأربع القريبة من إبرام اتفاقيات سلام مع إسرائيل، هي السعودية، سلطنة عمان، قطر والنيجر في أفريقيا".



وتابع كوهين في المقابلة مع الصحيفة إنه "قبل أقل من شهر، عدت من زيارة تاريخية إلى السودان، وقبل أسبوع عدت من مصر، وترأست قمة أمنية اقتصادية هناك"، وأضاف: "المصريون يرون ما يجري في المنطقة ويريدون تحويل السلام مع إسرائيل إلى سلام دافئ"، على حد تعبيره.



ووقعت "إسرائيل" اتفاقيات تطبيع العام الماضي مع الإمارات والسودان والبحرين برعاية الإدارة الأمريكية السابقة، برئاسة دونالد ترامب، فيما افتتحت مكتب تمثيل لدى المملكة المغربية، في العاشر من كانون الثاني الماضي. ‏