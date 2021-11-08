اختتام المرحلة الثانية من دورة السلام لفروسية قفز الحواجز

اختتمت المرحلة الثانية من دورة السلام لفروسية قفز الحواجز اليوم بعد منافسات استمرت لأربعة أيام في نادي الشهيد باسل الأسد بالديماس بريف دمشق.



وتوجت الفارسة شام الأسد بلقب الفئة العليا “أ” لارتفاع 145 سم كما حلت في المركز الثاني أيضا بمشاركتها على جواد آخر وجاء الفارس عمرو حمشو ثالثا والفارس أحمد حمشو رابعا والفارس همام الخولي خامسا.



ونالت الفارسة آية حمشو لقب بطولة الفئة المتوسطة “بي” لارتفاع 130 سم وحلت الفارسة شام الأسد بالمركز الثاني تلاها الفارس جواد نظام ثم الفارس همام الشهاب فالفارس محمود المصري.



أما الفئة الصغرى لارتفاع 120 سم فانتهت منافساتها بفوز الفارس أحمد المصري بالمركز الاول تلته الفارسة آية حمشو ثم الفارس جواد نظام وحلت اية حمشو بالمركز الرابع على جواد آخر وجاءت الفارسة نجلا السمير خامسا.



وكانت المباريات النهائية لفئات الأطفال 80 سم وفئة ميني تور 100 سم وفئة أما تور 110 سم أقيمت أمس وتوج بمنافساتها على التوالي الفرسان الفريد النقري والجواد النقري وشروق المصري.



وجرت منافسات المباريات النهائية لهذه المرحلة على شوط واحد وجولة للتمايز لكل فئة على حدة حيث يشترط هذا النظام التحكيمي لتأهل الفرسان إلى جولة التمايز أن ينهوا مسلك الشوط الأول دون أخطاء ضمن الزمن الممنوح حيث يفوز بالمركز الأول الفارس الأقل أخطاء والأسرع زمنا في جولة التمايز.



يذكر أن المرحلة الأولى من دورة السلام أقيمت الأسبوع الماضي ونال الفارس عمرو حمشو لقب مسابقة الفئة العليا “أ”.