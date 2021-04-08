إعادة تشغيل مصفاة بانياس بعد وصول توريدات نفطية جديدة .. الانفراجات مطلع الأسبوع القادم .

عاد الوضع التشغيلي في شركة مصفاة بانياس إلى سابق عهده، بعد توقف دام قرابة الشهر، بسبب تأخُّر وصول التوريدات النفطية المتعاقد عليها .



حيث وصلت بالأمس باخرة إيرانية محملة بمليون برميل من النفط الخام إلى مصب بانياس النفطي، وبحسب ما ذكرت المصادر فإن هذه الباخرة واحدة من أربعة بواخر قادمة من إيران إلى سورية .



ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي في المصفاة اعتباراً من يوم غد الجمعة، بعد الانتهاء من تفريغ حمولة الباخرة .



فيما أكد مصدر خاص لموقع "المشهد" أن أزمة المحروقات التي تمر بها البلاد ستشهد انفراجاً مطلع الأسبوع القادم .



ونظراً للوضع التشغيلي في الشركة، قررت إدارة مصفاة بانياس إعادة دوام العاملين الذين شملهم تخفيض الدوام بسبب الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا إلى عمل في الشركة بشكل كامل اعتباراً من يوم الأحد 11/4/2021 وفق نظام الدوام المعتاد من الساعة 7:30 ولغاية 15:00 .



وراعت الشركة في قرارها، أوضاع الأمهات العاملات اللواتي لديهن أطفال في سن الحضانة والروضة بسبب استمرار إغلاقها حتى تاريخ 15/4/2021 .



على أن يتم إعادة تشغيل آليات الشركة على خطوط ( اللاذقية - جبلة ) ، ( صافيتا - طرطوس ) ، ( القدموس - المقرمدة ) ، ( الشيخ بدر ) نظراً لحاجة المصفاة إلى دوام بعض العاملين .



يذكر أن إغلاق قناة السويس بعد جنوح الباخرة "Ever Given" ساهم في تفاقم أزمة المحروقات التي تمر بها البلاد، وأخَّر وصول التوريدات النفطية، مما اضطر الحكومة السورية إلى تقنين توزيع المشتقات النفطية وإدارتها بالشكل الأمثل لحين وصول توريدات جديدة .





المشهد