أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر أن تركيا تدرس إمكانية سحب قواتها من سورية، بشرط ضمان بيئة آمنة وأمن الحدود التركية.

جاء هذا التصريح عقب مناورات EFES-2024، حيث قال الوزير : “نحن على استعداد لتقديم كل الدعم لاعتماد دستور شامل، وإجراء انتخابات حرة، والتطبيع على نطاق واسع، وضمان بيئة آمنة في سورية.

فقط بعد تحقق هذه الشروط وضمان أمن حدودنا سنبحث في إمكانية سحب القوات إذا لزم الأمر”.

وفي سياق آخر، أوضح غولر أن تركيا مستمرة في اتباع سياسات فعالة ومتوازنة تهدف إلى السلام لحل الأزمات المتزايدة، مشيراً إلى أن “النهج السياسي المتبع جعل من تركيا عنصراً لا غنى عنه في البنية الأمنية الدولية خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم”، وأكد أن العالم يواجه مرحلة أمنية تتسم بعدم الاستقرار وعدم اليقين المتزايد.

وتعد مناورات “إفيس-2024″، التي أقيمت في ولاية إزمير غربي تركيا من 25 أبريل حتى 30 مايو، واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي تجريها القوات المسلحة التركية.

ومنذ اندلاع الأزمة في سورية عام 2011، والتي انحازت فيها تركيا إلى جانب “معارضي” الرئيس السوري بشار الأسد، ظلت العلاقات بين البلدين متوترة.

إلا أن الآونة الأخيرة شهدت حديثاً عن إمكانية التطبيع التدريجي بين الطرفين.

وفي ديسمبر 2022، عقدت أول مفاوضات بين وزيري دفاع تركيا وسورية منذ 11 عاماً في روسيا، حيث أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن انسحاب القوات التركية من سورية شرط أساسي لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.



RT