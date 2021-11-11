أجنحة الشام للطيران تبدأ بتسيير رحلاتها المباشرة إلى العاصمة أبو ظبي

تبدأ أجنحة الشام للطيران وإعتباراً من تاريخ 26 تشرين الثاني الجاري بتسيير رحلاتها المباشرة إلى مدينة أبوظبي وبهذا تكون الشركة قد وسعت خارطة رحلاتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتشمل وتصل إلى العاصمة أبوظبي بعد إمارة الشارقة التي تُسير الشركة رحلاتها المباشرة أيضًا إليها وذلك من مطار دمشق الدولي إضافةً لرحلاتها من مطار حلب أيضًا .



هذا وسيساهم إنطلاق الرحلات المباشرة بين دمشق وأبو ظبي في تسهيل حركة السفر ولاسيما للسوريين المقيمين في مدينة أبوظبي إضافة إلى تنشيط حركة النقل الجوي والتجاري بشكل عام بين البلدين الشقيقين .



الجدير بالذكر أن الاعلان عن بدء هذه الرحلات الجوية بين دمشق وأبو ظبي جاء مع زيادة النشاط والتعاون الذي تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين سوريه والامارات العربية المتحدة وعلى جميع الأصعدة.