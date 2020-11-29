آخر مستجدات كورونا حول العالم

أعلنت وزارة الصحة أمس السبت، عن تسجيل 80 إصابة جديدة وشفاء 55 حالة ووفاة 5 حالات من الإصابات المسجلة بفايروس كورونا في سورية.



وأوضحت الصحة أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 7715 شفيت منها 3444 وتوفيت 409 حالة.



أما في لبنان، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 126 ألف فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 991، أما عدد المتعافين فقد بلغ 74950 ألف.

وفي الأردن، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 211 ألف فيما بلغ عدد الوفيات 2626 أما عدد المتعافين فقد بلغ 143 ألف.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 357 ألف، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5870، أما عدد المتعافين فقد بلغ 346 ألف.



وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات إلى 167 ألف فيما بلغ عدد الوفيات 569، أما عدد المتعافين فقد بلغ 153 ألف.



وبالنسبة لتونس، فقد بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حتى اللحظة 94980 ألف، فيما بلغ عدد الوفيات 3153 أما عدد المتعافين فقد بلغ 69226.



وفي الجزائر، وصل عدد الإصابات إلى 81212، فيما بلغ عدد الوفيات 2393، أما عدد المتعافين 52568.



وسجل المغرب أكثر من 350 ألف إصابة بفايروس كورونا حتى اللحظة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5739 ألف، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 299 ألف.



وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا مليونين إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 52127، أما عدد المتعافين فقد بلغ أكثر من 161 آلاف.



أما في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 578 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 13373، أما عدد المتعافين فقد بلغ 396 ألف.



وفي إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات مليون و63 إصابة، أما عدد الوفيات فقد بلغ 44 ألف و668.



أما في إيطاليا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفايروس مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 54 ألف و363.



وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 266 ألف بعد تسجيل أكثر من 1192 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقاً لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 62 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز المليون، وبالمقابل هناك أكثر من 39 مليون حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.









