«إسرائيل» تطالب واشنطن بالتدخل لوقف إطلاق الصواريخ من لبنان

طالب وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، واشنطن بالتدخل لوقف إطلاق النار من الجانب اللبناني، عقب قصف المقاومة اللبنانية، أمس محيط مواقع الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة بعشرات الصواريخ.



وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية بحث غانتس في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، التوتر على الحدود مع لبنان، واستهداف سفينة تجارية إسرائيلية في خليج عمان، مطالباً «بتعزيز العمل الدولي ضد إيران وأنشطتها في الشرق الأوسط»، حسب تعبيره.



وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت، وقت سابق اليوم، أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال بمزارع شبعا، بعشرات الصواريخ، رداً على غارات إسرائيلية قبل يومين، استهدفت أراضٍ مفتوحة في الجرمق والشواكير داخل لبنان.



وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه «تم اعتراض 10 قذائف بينما سقطت 6 منها في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار»، فيما ردت «إسرائيل» بقصف محيط بلدات السدانة وبسطرة وكفرشوبا بالقذائف.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمنون شيفلر: «لا نرغب في التصعيد إلى حرب شاملة، لكننا بالطبع مستعدون لذلك»، فيما اعتبرت وسائل إعلام عبرية أن رد الحزب «جاء إلى حد كبير بمثابة مفاجأة كبيرة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية».