تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الثامن

تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم الثامن وسط توقعات باستئناف المحادثات بين موسكو وكييف وتصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

ميدانيا...

وحدات الجيش الأوكراني تترك وراءها مدرعة بريطانية الصنع

سلطات دونيتسك تطلب من المواطنين التوجه إلى الملاجئ بسبب القصف الأوكراني

الدفاع الروسية تكشف عن "صياد الليل الخارق" في أجواء أوكرانيا

رئيس وفد التفاوض الروسي: لا تأجيل في موعد الاجتماع المقرر مع الوفد الأوكراني

الدفاع الروسية: إحدى دباباتنا تتعرض لهجوم بصاروخ "جافلين" الأمريكي وتستمر في تنفيذ المهمة

وزارة الدفاع الروسية تكشف معنى الرموز التي تحملها الآليات العسكرية الروسية في أوكرانيا

مصدر: إجلاء أكثر من 142 ألف شخص من دونباس إلى روسيا منذ 18 فبراير الماضي

الدفاع الروسية: تم تدمير 1612 منشأة عسكرية أوكرانية و 52 طائرة خلال العملية العسكرية

وزارة الدفاع الروسية تقدم مساعدات للسكان الأوكرانيين في مناطق سيطرة الجيش الروسي

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الولايات المتحدة.. نواب جمهوريون يصوتون ضد قرار يدعم أوكرانيا

"ايكيا" تعلق عملياتها فى روسيا وبيلاروس

النرويج ترسل صواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا

موقع إسرائيلي نقلا عن السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: بايدن يتطلع لدعم إسرائيلي في مواجهة روسيا

"روس كوسموس" تشترط ألا تستخدم الأقمار الصناعية "وان ويب" لأغراض عسكرية

مصادرة ممتلكات تعود لرئيس مجموعة "روسنفت" الروسية في جنوب فرنسا

روسيا توقف تزويد الولايات المتحدة بمحركات للمركبات الفضائية

وكالة الفضاء الروسية: جميع المتخصصين الروس يغادرون مركز الفضاء في غويانا الفرنسية

الصين : لم نطلب من روسيا تأجيل العملية العسكرية في أوكرانيا إلى ما بعد الأولمبياد

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصف تصريحات السياسيين الفرنسيين الذين ينتقدون شؤون روسيا قائلا: "إنهم يتصرفون مثل الديوك".

"فوكس نيوز": دوي انفجار بالقرب من السفارة الروسية في واشنطن

ألمانيا تسلم أوكرانيا 2700 صاروخ إضافي مضاد للطيران

سفير روسيا بأنقرة: نقدر التزام تركيا باتفاقية "مونترو"

وزير إسرائيلي تعليقا على العقوبات ضد روسيا: نحن في الجانب الغربي

استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية

خبير استراتيجي يكشف تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر

الخارجية الروسية: تصرف الولايات المتحدة تجاه عمل البعثات الدبلوماسية الروسية "نفاق"

شركة "سبوتيفاي" الرائدة في البث الموسيقي تعلن أنها أغلقت مكاتبها في روسيا وأزالت من موقعها محتويات أنتجتها مؤسسات مملوكة من الدولة الروسية.

الخارجية الهندية: لا توجد لدينا أي معلومات حول احتجاز طلابنا كرهائن في أوكرانيا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يكشف سبب حظر الدول الغربية لـ "RT" و "Sputnik"

السلطات الإسبانية تزود أوكرانيا بمجموعة من الأسلحة الهجومية، بما في ذلك أكثر من ألف قاذفة قنابل يدوية ومدافع رشاشة.

السفارة الروسية لدى أستراليا يردها مغلفان بهما مسحوق أبيض غير معروف.

وزير الخارجية والدفاع البرازيلي الأسبق، سيلسو أموريم، يقول إن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا لن تأتي بنتيجة مرغوب فيها وستخلق مشاكل للعالم كله.

كندا تفرض عقوبات على 10 موظفين في "غازبروم" و"روس نفط"