لافروف: الغرب يشن حملة دعائية استفزازية ضد روسيا بشأن أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب يشن حملة دعائية استفزازية ضد روسيا عبر استخدام مزاعم عن غزو بلاده لأوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم إن “لافروف شدد خلال محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بمبادرة من الجانب الأمريكي على أن الحملة الدعائية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها حول مزاعم الغزو الروسي لأوكرانيا لها أهداف استفزازية لتشجيع السلطات في كييف على تخريب اتفاقيات مينسك والاستمرار بالمحاولات المؤذية لحل قضية دونباس بالقوة”.

إلى ذلك أشار الوزير لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف الناتو في ردهما على مبادرة الضمانات الأمنية المطروحة من قبل روسيا يتجاهلان البنود الرئيسية بالنسبة لموسكو حول ضرورة وقف تمدد حلف شمال الأطلسي وعدم نشر منظومات هجومية قرب حدود روسيا.

وأوضح لافروف أن موسكو ستولي اهتماما خاصا بهذا الأمر في تقييمها للوثائق التي تلقتها من واشنطن و #الناتو رداً على مبادرتها متعهدا باطلاع الغرب على نتائج هذا التقييم الروسي.

وذكر لافروف نظيره الأمريكي أنه “من غير المقبول اتخاذ خطوات تنتهك الالتزامات التي تم تبنيها على أرفع مستوى بخصوص مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة في المنطقة اليورو أطلسية”.

وتناول النقاش بين الوزيرين بعض المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي بين روسيا والولايات المتحدة.

من جهته أكد بلينكن خلال الاتصال الهاتفي أن الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية لا يزال متاحاً لكنه يتطلب من موسكو تخفيف التصعيد والانخراط في محادثات “بحسن نية” حسب وصفه.

وجرى هذا الاتصال قبيل المكالمة التي من المقرر أن تجري مساء اليوم بين رئيسي الولايات المتحدة وروسيا جو بايدن وفلاديمير بوتين.