 استثمارات رجال الأعمال السوريين في تركيا تتجاوز 10 مليارات دولار

قال رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين العرب، (أسياد)، عبد الغفور صالح عصفور إن استثمارات رجال الأعمال السوريين في تركيا تجاوزت عشرة مليارات دولار أمريكي”، وفق ما نقلت صحيفة “Turkiyegazetesi” عنه.

وتحدث تقرير الصحيفة عن استثمارات رجال الأعمال السوريين في تركيا، وعن تجاوز مساهمتهم في الصادرات لثلاثة مليارات دولار أمريكي. وقال عصفور للصحيفة إنه “في العام الماضي، دعمنا صادرات تركيا بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، ونصدر إلى 50 دولة”.

وتابع عصفور “هناك ثلاثة آلاف رائد أعمال سوري مسجل في غرفة التجارة في مدينة غازي عنتاب وحدها، كما توجد 101 شركة في غرفة الصناعة و1445 شركة مسجلة لدى رابطة مصدري جنوب شرق الأناضول.”

و”تتزايد هذه الأرقام باضطراد من خلال إنتاج آلاف الشركات في قطاعات المنسوجات والبلاستيك والأحذية والنعال والسجاد والخدمات اللوجستية والخدمات، خاصة في غازي عنتاب ومرسين وإسطنبول وأضنة…، وهدفها ألا تكون عبئًا أكثر بل أن تتحمل عبء هذه الأمة” بحسب عصفور.

وأكد عصفور أن المنتجين والتجار القادمين من حلب يحافظون على علاقاتهم مع الدول الأوروبية والآسيوية، وخاصة الدول العربية.

ولفت إلى أنه “يصدر إلى أكثر من 50 دولة بسبب هذه العلاقات التي أقامها رجال الأعمال السوريون، وبصرف النظر عن شبكتها الصناعية والإنتاجية، فإن آلاف السوريين يصدرون إلى الدول الناطقة بالعربية، خاصة عبر اسطنبول، وهذا المعدل يتجاوز 500 مليون دولار.”

ويعيش العديد من رجال الأعمال السوريين تحت هوية الحماية المؤقتة، على الرغم من أنه لا يعرف ما سيكون عليه وضعه في غضون عام أو نحو ذلك، ومع ذلك فإنه يواصل التجارة والإنتاج .

ووصل عدد الشركات التي يملكها سوريون في تركيا إلى 13 ألفًا و880 شركة، بنسبة 29% من مجموع الشركات المملوكة لأجانب في البلاد، بحسب تصريحات لوزيرة التجارة التركية، روحصار بك جان، في البرلمان التركي، نقلتها صحيفة “يني شفق ” التركية.

