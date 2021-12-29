غدا الخميس موعد الإنتهاء من تأهيل خط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان 

الأيهم صالح: وفق نظام الحوكمة الشاملة، تصبح الحكومات مسؤولة عن سن القوانين التي تصيغها مؤسسات الحوكمة الشاملة مما يجعل هذه المؤسسات مصدر السلطة في كل دولة رغم أن الدساتير المحلية في كل مكان تقول أن الشعب هو مصدر السلطة وأن القوانين تصدر باسم الشعب. وهكذا تصبح القوانين التي تسنها الحكومات وسيلة إخضاع الشعب للإملاءات الخارجية التي تفرضها الحوكمة الشاملة.

منذ بداية هذا القرن واجهت سياسات الحوكمة الشاملة بعض الرفض الشعبي من قبل فئات نخبوية قرأت المخطط وفهمت خطره على حرية البشر، وقد نجحت مؤسسات الطبقة الرابعة للحوكمة الشاملة في عزل من يفضحون سياساتها واعتبار أنهم "منظرو مؤامرة"، ولكن مؤخرا أطلقت سياسات كوفيد الاستعبادية حركة من الرفض الشعبي، وهي حركة تتسع حاليا في العديد من دول العالم، وتفضح في خطابها دور الحوكمة الشاملة ومؤسساتها مثل المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة الصحة العالمية.