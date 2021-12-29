غدا الخميس موعد الإنتهاء من تأهيل خط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان
كشف مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء السوري فواز الضاهر أنه مع يوم الخميس القادم تنتهي أعمال الصيانة والتأهيل لخط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان، موضحاً أن ورشات شركات الكهرباء العاملة في إصلاحه تكون أنهت أعمالها الفنية ونصبت أبراج الشبكة ليصبح الجزء السوري من خط الربط جاهزاً للدخول في الخدمة على حين أن مسألة تغذية الخط بالطاقة الكهربائية يعود لجهوزية الجهة المغذية أي الأردن.
وأكد الضاهر أن الوزارة تتابع كل التطورات الفنية لخط الربط الكهربائي وذلك على التوازي لمخرجات الاجتماعات التي عقدت بين الوزراء المعنيين في كل من سورية ولبنان والأردن واتفق خلالها على متابعة الجوانب الفنية التفصيلية من خلال فرق فنية مشتركة لمتابعة عمليات تأهيل وصيانة هذا الخط الكهربائي ودخوله في الخدمة وتشغيله.
وأشار إلى أن عمليات إعادة التأهيل والصيانة شملت أعمال مسح وتمشيط لبعض مناطق عبور خط الربط الكهربائي في الأراضي السورية من قبل وحدات الهندسة المختصة.
وبيّن الضاهر أن خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسورية وصولاً إلى لبنان تعرض جزء منه لأعمال التدمير والتخريب خلال السنوات الماضية على مسافة 87 كم بدءاً من الحدود الأردنية السورية حتى منطقة الدير علي وأن هذه المسافة هي جزء من الخط الأساسي الذي يربط شمال العاصمة الأردنية عمان بمنطقة الدير علي جنوب دمشق على طول 144.5 كم.
الوطن
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