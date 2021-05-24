300 شركة في معارض سورية التخصصية بمدينة المعارض

تنطلق اليوم فعاليات مجموعة “معارض سورية التخصصية” في البناء والصناعة والمياه والكهرباء والطاقة المتجددة بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وعربية وأجنبية وذلك في مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي.



مجموعة “معارض سورية التخصصية” التي تنظمها مؤسسة طيارة للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتعاون مع وزارتي الصناعة والأشغال العامة والإسكان وبدعم من اتحاد غرف التجارة السورية ونقابة المهندسين وغرفة صناعة دمشق وريفها تشمل ثلاثة معارض في الوقت نفسه وهي: المعرض السوري الدولي للبناء والتشييد والبنى التحتية “تنكو بيلد” والمعرض السوري “سيريا ميب” للأعمال الإلكتروميكانيك والتبريد والتكييف والتدفئة والتهوية والمعرض السوري الدولي “سينكس” للآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج والتعبئة والتغليف والبلاستيك وجناح “سيريا إينيرجي” للطاقة والكهرباء والأتمتة الصناعية وجناح “واتيكس” لأشغال المياه.

وبين مدير عام المؤسسة المنظمة للمعرض موفق طيارة أن المعارض تلبي حاجات مرحلة إعادة الإعمار في سورية في قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والكهرباء والمياه كما أنها منصة للترويج للشركات المشاركة ولعقد الصفقات فيما بينها وبين رجال الأعمال الزائرين لافتاً إلى توجيه دعوة لأكثر من مئة رجل أعمال من الأردن والعراق ومصر ولبنان والعراق وإيران.



وأوضح طيارة أن هذا التنوع والتعدد في الاختصاصات يمكن زوار المعارض من تلبية احتياجات مصانعهم المتوقفة أو المدمرة كلياً أو جزئياً والمشاريع المتوقفة لإعادة تأهيلها وانطلاقتها من جديد إلى جانب توفير احتياجات المشاريع والمصانع الجديدة.



واعتبر طيارة أن المعارض ومن خلال تزامنها مع الانتخابات الرئاسية توجه رسالة إلى العالم أن سورية على موعد مع مزيد من العمل والفرص لتحقيق نهضة على مختلف المستويات خاصة الاقتصادية.



يذكر أن أوقات زيارة المعرض تمتد من الساعة الرابعة بعد الظهر وحتى العاشرة مساء مع توفر وسائل نقل “حافلات” عامة مجاناً من أربعة مراكز انطلاق في جسر الرئيس وباب توما وباب مصلى وجرمانا إلى مدينة المعارض طول الأوقات.