11 قتيلاً من فصائل المعارضة في عملية مباغتة للجيش بحماة
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11 قتيلاً من فصائل المعارضة في عملية مباغتة للجيش بحماة

قتل 11 عنصراً من  فصائل معارضة، الإثنين، خلال عملية تسلل مباغتة، قامت بها قوات الجيش العربي السوري على مواقع المعارضة المسلحة في سهل الغاب غربي حماة.

وقالت مصادر ميدانية لمواقع سورية معارضة، إنّ 11 عنصراً من "جيش النصر" التابع للجبهة الوطنية للتحرير، قتلوا في قرية العنكاوي، خلال عملية تسلسل نفذتها قوات حكومية على نقاط تمركزهم.

وأضافت أن محور العنكاوي شهد اشتباكات عنيفة، عقب العملية التي نفذتها القوات الحكومية في المنطقة، وأرسلت المعارضة على إثرها تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

ولم يعلن فصيل "جيش النصر" رسمياً عن مقتل عناصره حتى اللحظة، وفق المصادر، رغم تداول الخبر عبر نشطاء ميدانيين، وتسريب أسماء القتلى من عناصر الفصيل.

وتشهد جبهات إدلب وحماة ضمن مناطق خفض التصعيد، اشتداد وتيرة الاستهدافات المتبادلة بين الجيش السوري وفصائل المعارضة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين روسيا وتركيا.