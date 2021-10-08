وفاة رجل الأعمال السوري عثمان العائدي

نعى مستخدمون سوريون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء 5 من تشرين الأول، رجل الأعمال السوري عثمان العائدي، عن عمر ناهز 90 عامًا.



وتحدثت الصفحات التي نقلت خبر وفاته، عن فقدان “أبرز أعمدة الاقتصاد السوري” بوفاة العائدي، واصفة إياه بأنه “الرجل الذي وضع سوريا على خارطة السياحة العالمية”.





من هو عثمان العائدي



ولد عثمان العائدي دمشق عام 1931، وهو ابن أحمد منيف العائدي، الطبيب الدمشقي المعروف.



يحمل العائدي الجنسية الفرنسية، وحصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة بتخصص “السدود والري والقوى الكهربائية المائية” عام 1952 من معهد “غرونوبل للتكنولوجيا”، وفي عام 1955 نال درجة الدكتوراه في “العلوم المائية وميكانيك السوائل” من جامعة “السوربون” الفرنسية.



شغل العائدي منصب رئيس مجلس إدارة “الشركة السورية للمنشآت السياحية”، التي أسسها عام 1977، وعمل رئيسًا لمجموعة “لو رويال مونسو” الفندقية الفرنسية التي شارك في تأسيسها، والتي تضم فنادق “فيرنيه” و”ميرامار كروستي” وفنادق “قصر الإليزيه”، بحسب سيرته الذاتية المنشورة عبر موقع “من هم“.



كما تسلّم منصب رئيس “الاتحاد الدولي للفنادق والمطاعم السياحية” بين عامي 1993 و2021، ورئيس “منظمة السياحة الأوروبية المتوسطية”، والرئيس الفخري لـ”الرابطة الدولية للفنادق والمطاعم” في سويسرا، وشارك العائدي في تأسيس بنك “البحر المتوسط” في فرنسا ولبنان، وكان عضوًا في مجلس إدارته.



يعتبر العائدي من أهم رجال الأعمال السوريين، إذ أسهم بكثير من المشاريع التنموية فيها، كان أبرزها تدقيق الدراسات الهندسية لبناء سدّي “الرستن” و”محردة”، وتنفيذ شبكة الري في سهل الغاب، وترميم العديد من المواقع الأثرية في سوريا، و قلّده الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد “وسام الاستحقاق السوري”.



كما عمل على بناء سلسلة “فنادق الشام” التي كانت ملكًا له، في عدد من المحافظات، منها فنادق “إيبلا الشام” و “شهبا الشام” و “بصرى الشام”



سانا