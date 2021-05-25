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وزير الموارد المائية يشدد على إنجاز مشاريع السدود والمياه والصرف الصحي بأسرع ما يمكن

تركز اجتماع ترأسه وزير الموارد المائية الدكتور المهندس تمام رعد على متابعة تنفيذ مشاريع وزارة الموارد المائية في المحافظات مشددا على ضرورة الاسراع في انجاز هذه المشاريع كونها تشكل قاعدة اساسية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتسهم في توفير الخدمات الاساسية للمواطنين، وخاصة سد المشنف الشمالي في محافظة السويداء وسدي براون وفاقي حسن في اللاذقية.
وطلب الدكتور رعد من فريقي العمل في وزارة الموارد ومؤسسة الاسكان العسكرية تحديد العقبات ومعالجة الصعوبات التي تعيق التنفيذ وضرورة استغلال موسم الصيف، لإنجاز أعمال السدود ومشاريع رفع التلوث عن نهر بردى.

ولفت الوزير إلى أهمية إعادة تأهيل سد المشنف وزج الإمكانيات والآليات اللازمة ورفع وتيرة العمل لإنهاء المشروع بأسرع ما يمكن كونه مخصص لأغراض الشرب، موضحا أنه تم تذليل كافة الصعوبات التي تعيق استكمال تنفيذ أعمال سد برادون سواء ما يتعلق بمتابعة أعمال جسم السد أو منظومة المراقبة.