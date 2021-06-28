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وزارة التربية تصدر قرارات المقبولين للتعاقد في الدفعة الرابعة والأخيرة

أصدرت وزارة التربية قرارات المقبولين للتعاقد ( الدفعة الرابعة والأخيرة) في المسابقة المعلن عنها بالقرار الوزاري رقم 3002/943 تاريخ 25/11/2019م والبالغ عددهم / 385 / ناجحاً

وأوضحت الوزارة أنه قد تم فرز بعض الناجحين في الإدارة المركزية ومديرية التربية في محافظة طرطوس لصالح مديريات التربية في محافظات (دمشق – ريف دمشق – القنيطرة- حمص – حماه-طرطوس- حلب )

وطلبت الوزارة من المقبولين استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعاقد خلال مدة شهر من تاريخ صدور قرار المقبولين للتعاقد من الناجحين وذلك تحت طائلة سقوط الحق في التعاقد للوظيفة المعلن عنها .