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هند ظاظا إلى ربع نهائي بطولة عُمان بكرة الطاولة

بلغت لاعبتنا هند ظاظا الدور ربع النهائي من منافسات بطولة عُمان الدولية لكرة الطاولة التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للعبة ولها نقاط تصنيف دولية بعد تحقيقها فوزين على حساب لاعبة من كازخستان بنتيجة 3/ صفر وعلى بطلة العرب المصرية حبيبة بسومي بنتيجة 3 /1.

وتواجه ظاظا في المباراة المقبلة بطلة إيران وفي حال فوزها تتأهل إلى الدور نصف النهائي.

من جانبه ودع لاعبنا عبيدة ظاظا البطولة بعد خسارته في الدور ربع النهائي مع اللاعب الهندي المصنف (14) على مستوى العالم بفئة تحت 19 سنة، علماً أن عبيدة لعب في هذه الفئة التي هي أكبر من فئته.

وكان عبيدة بلغ هذا الدور بعد تغلبه في الدور ربع النهائي على لاعب من السعودية والمصنف 76 عالمياً وبنتيجة 3/ 1، كما حقق ثلاثة انتصارات على حساب لاعب من قطر وبنتيجة 3/ صفر وعلى لاعب من بنغلادش المصنف 54 عالمياً وبنتيجة 3/ 1 وعلى لاعب من سيريلانكا 3/ صفر.

 



تشرين