نجم: ما يشاع عن عدم كفاية مادة الزيت لكل الأسر غير صحيح

أوضح المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أن ما يشاع عن عدم كفاية مادة الزيت لكل الأسر غير صحيح.



وأكد نجم أن الكميات متوافرة للدورة الحالية ويتم توزيع زيت دوار الشمس عبر البطاقة الذكية في صالات المؤسسة السورية للتجارة بسعر 2900 ليرة لكل لتر وذلك أثناء استلام المواطنين لمخصصاتهم من الرز والسكر.



وأعاد نجم الازدحام مؤخراً على صالات السورية للتجارة إلى أن الأسرة التي استلمت مخصصاتها من السكر والرز عادت لتحصل على مخصصاتها من الزيت، كاشفاً أنه يتم العمل على تأمين عقود وكميات إضافية من الزيت تتناسب مع الدورة القادمة لتكون كافية لعدد البطاقات.



وحول عملية استجرار المنتجات الزراعية من الفلاحين عبر السورية للتجارة أوضح نجم أ نه يتم التواصل مع الفلاحين لتأمين المحاصيل من تفاح وبطاطا وحمضيات مشيراً إلى أن الكميات تختلف من محافظة إلى أخرى، منوهاً بوجود لدينا 14 محلاً في سوق الهال بدمشق يتم تخزين الكميات فيها.



ولفت نجم إلى أنه يتم العمل على تأمين المحاصيل إلى السورية للتجارة كالبطاطا من المنطقة الجنوبية والحمضيات من المنطقة الساحلية والتفاح من السويداء والمنطقة الجنوبية ويتم توزيع الكميات حسب طلب كل محافظة.



وبخصوص الأسعار أكد أنها تتم بعيدة عن حلقات الوساطة حيث يتم التعامل مع الفلاح مباشرة وبعد أن تؤمن المؤسسة الصناديق والسيارة والكمسيون وغيرها ليصار إلى نقلها للصالات وبيعها بسعر أقل من الأسواق.



وأشار نجم إلى العمل خلال المرحلة الراهنة على تخزين كميات كبيرة من البطاطا لطرحها بالأسواق خلال فترة انقطاع البطاطا بسعر مخفف مشيراً إلى أنه وخلال فترة الصيف تم تخزين 3000 طن من البطاطا تم طرحها في الأسواق عبر الصالات، واليوم هناك إنتاج العروة الجديدة مؤكداً أنه يتم تخزين أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية.







الوطن