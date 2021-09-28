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نائب الرئيس الإيراني يصل موسكو لإجراء محادثات حول التعاون النووي

وصل نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الثلاثاء، إلى موسكو، لإجراء محادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن سفارة إيران في موسكو إنّ "إسلامي يعتزم مناقشة التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة النووية".

 وكان إسلامي قد شارك الأسبوع الماضي في اجتماع المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، والتقى على هامش الاجتماع مع رئيس شركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشيوف.

بدوره، أكّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف السبت الفائت، أنّ "موسكو تدعو واشنطن إلى تحرّك أكبر من أجل إحياء الاتفاق النووي مع إيران".

وقال لافروف، خلال مشاركته في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنّ "طهران واصلت تنفيذ التزاماتها مدّةَ عام بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي"، مضيفاً: "متفائلون بإمكان تحقيق نتائج إيجابية بشأن استئناف الاتفاق النووي".