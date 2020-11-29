إصابة مدنيين جراء قصف الاحتلال التركي لريفي الرقة والحسكة
“نيويورك تايمز”: “إسرائيل” وراء عملية اغتيال العالم الإيراني
الخارجية تطالب لبنان بحماية اللاجئين السوريين وعدم استغلال حادثة "بشري"
اغتيال العالم النووي الايراني "الشهيد محسن فخري زاده"
إخلاء رابع نقطة مراقبة تركية شرقي سراقب
ريف حلب.. الاحتلال التركي يسمح للفلاحين بقطاف أشجار الزيتون بشروط وإلا قطعها
مسلحو الاحتلال التركي يحرقون عدداً من المنازل في ريف الحسكة
إيطاليا تدعم العملية السياسية في سوريا
الجعفري: الشعب السوري وحده صاحب الحق الحصري في صنع مستقبله
بيان مشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية بخصوص مؤتمر اللاجئين
خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.. عودة أكثر من 200 لاجئ من لبنان إلى سورية
بعد إدلب.. تركيا تتحضر لإخلاء قاعدة في ريف حلب الغربي
عدوان إسرائيلي على ريف دمشق هو الثاني خلال أسبوع
الانسحاب الأميركي من سورية.. ما الذي تخطط له واشنطن؟
عدوان إسرائيلي على ريف دمشق و القنيطرة

مواد غير صالحة للاستهلاك البشري ضمن مساعدات إنسانية تابعة لـ “WFB” داخل سوريا

مواد غير صالحة للاستهلاك البشري ضمن مساعدات إنسانية تابعة لـ “WFB” داخل سوريا

ضبطت الجهات المختصة مواداً منتهية الصلاحية، غير صالحة للاستهلاك البشري، ضمن شحنة مساعدات إنسانية أرسلها برنامج الأغذية العالمي (wfp) كانت في طريقها إلى الحسكة.

وتم افتضاح أمر الشحنة عند حاجز أثريا حيث كانت في طريقها من مستودعات المنظمة الأممية في حمص إلى محافظة الحسكة، حيث تم فرز المواد منتهية لصلاحية وإتلافها من قبل الجهات المعنية بوجود ممثلين عن برنامج الغذاء العالمي.

القصة كما يرويها سائق الشاحنة

وقال سائق الشاحنة التي كانت تنقل المساعدات في رسالة تلقاها “بتاريخ 23\9\2020 وعند نقطة تفتيش أثريا وبعد تفتيش شاحنتي، تبين وجود بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية”.

وذكر سائق الشاحنة أن من بين المواد التي تم إتلافها 13 حصة غذائية بداخلها معلبات غير صالحة للاستهلاك البشري.

وبحسب السائق، فإن الشاحنة بقيت في العراء حوالي شهر ونصف بحجة انتظار الموافقات، في حين رفض الهلال الأحمر استلامها بحجة فتح الشحنة.

وقال السائق “أبلغوني أن محافظ حمص رفض العودة إلى حمص، وأنهم سوف يقدمون كتاب ثان من أجل العودة، واستمرت المماطلة وأنا انتظر”.

وتابع أنه بتاريخ 14 \11\20120 تحرك بالشاحنة باتجاه حلب، وفقا لأمر حركة جديد حيث تم تفريغ الحمولة في أحد المستودعات عند وصوله.

المنظمة تقر .. وتمتنع عن تقديم محضر الإتلاف 
من جهته، اعترف برنامج الأغذية العالمي (wfp) بالحادثة وبضبط مواد منتهية الصلاحية.وذكر المسؤول الإعلامي في البرنامج بسوريا حسام الصالح أنه تم فتح تحقيق في الحادثة.ولم يتطرق المسؤول الإعلامي إلى وجود معلبات فاسدة، وقال “عدد من علب الزعتر قد وصلت إلى تاريخ انتهاء صلاحيتها”، وتابع “هذه العلب لم تتجاوز 3% من إجمالي كمية الزعتر على متن الشاحنة”.

وعندما طلبنا من المسؤول صورة عن محضر الإتلاف، لتبيان حقيقة الكمية المضبوطة وصوراً لعملية الإتلاف، حيث أكد إنه سيقوم بإرسالها، إلا أن ذلك لم يحصل.

وأوضح المسؤول الإعلامي في البرنامج أن الشاحنة حالياً في حلب، حيث سيتم فحص جميع المواد الغذائية فيها قبل توزيعها على العائلات.

وتفتح هذه الحادثة الباب على مصراعيه أمام أسئلة عدة تتعلق بالآلية المتبعة في الرقابة على المواد الغذائية، وكيف تم إرسال مواد منتهية الصلاحية، ومن المسؤول عن إرسالها.

كذلك، ماهي الآلية التي سيتم من خلالها فحص المواد التي كانت موجودة في الشاحنة للتأكد من سلامتها علماً أنها بقيت في العراء وضمن ظروف تخزين سيئة مدة تفوق الشهر والنصف؟

يذكر أن سائق الشاحنة مازال ينتظر مستحقاته, وتعويضه عن الضرر الذي لحق به نتيجة توقيف شاحنته طوال هذه المدة.

 


تلفزيون الخبر