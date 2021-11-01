انتهاء معارك جبل التركمان”.. ماذا تضمن الاتفاق؟
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف دمشق
التنظيمات الإرهابية تعتدي بقذيفة صاروخية على جورين بريف حماة
السعودية تستدعي سفيرها من لبنان وتطلب من السفير اللبناني مغادرة أراضيها
سوريا تشعل حربا كلامية بين الصين وتركيا في مجلس الأمن
اشتباكات متقطعة وتصعيد مستمر على خطوط التماس بين تركيا وشمال سوريا
الأردن ينتج وسوريا تنقل ولبنان يشتري 3 ساعات تغذية كهربائية باليوم
الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للاحتياطيين
قصف عشوائي على بلدات سكنية شمال حلب وإصابات بصفوف المدنيين
قسد تطلق النار على المدنيين في ريف دير الزور واغتيالات في صفوفها
عصيان لإرهابيي (داعش) بسجن غويران الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد)
تصفية «المهاجرين» برعاية أنقرة: الجولاني يوسّع «إمارته»
تركيا تدخل أكبر شحنة عسكرية إلى سوريا
الرئيس الأسد يزور الأكاديمية العسكرية العليا بدمشق
السيسي يؤكد موقف مصر الرافض محاولات البعض انتهاك سيادة سورية

مصر.. حبس 3 موظفين في فندق شهد تسمم 47 سائحا في الغردقة

أعلنت النيابة العامة المصرية حبس 3 أشخاص احتياطيا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة تسمم 47 سائحا بينهم 29 مواطنا روسيا بأحد فنادق مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر الساحلية.

وكشف بيان للنيابة المصرية، اليوم الاثنين، أن النائب العام أمر بحبس كل من "مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسؤول الجودة بالفندق، وكبير الطهاة به أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة إعياء بعض السائحين بفندق بالغردقة".

وكان مساعد وزير السياحة المصري لشؤون الرقابة على المنشآت الفندقية، عبد الفتاح العاصي، قال في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن "المنشأة التي وقع بها الحادث تقرر إغلاقها، وبالتالي لا تستقبل أي نزلاء حاليا".

وأضاف أن "الإغلاق سيكون مستمرا حتى استيفاء كافة الشروط والمعايير وليس لمدة محددة".