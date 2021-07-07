مشروع غربي لتمديد «المساعدات عبر الحدود» دون موافقة دمشق

أعربت إيرلندا والنروج، الثلاثاء، عن أملهما في تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا بدون موافقة دمشق لمدة عام في تصويت الخميس في مجلس الأمن، فيما تمسكت روسيا بموقفها الرافض لهذا التمديد.



وعقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سوريا، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد «لا يمكننا قبول أقل مما لدينا اليوم» أي «نقطة عبور لمدة 12 شهراً تسمح بايصال المساعدات الى ملايين السوريين».



وقالت جيرالدين بيرن ناسون سفيرة إيرلندا، لدى الأمم المتحدة، للصحافيين قبل اجتماع مغلق للمجلس بشأن الملف الانساني السوري «نأمل في حدوث تمديد في وقت لاحق هذا الاسبوع» مؤكدة أنه «لا يمكننا تخيل ما هو حجم الكارثة الإنسانية».



وأضافت نظيرتها النروجية منى جول «يجب بحث الكثير من الامور»، مشيرة إلى «أنها مسألة حياة أو موت بالفعل لكثير من الناس، نحن نتحدث عن ملايين الأشخاص في سوريا. لذلك من الضروري جداً الحصول على أكبر قدر من المساعدات لسوريا».



واقترحت السفيرتان المسؤولتان عن الملف، مشروع قرار يقضي بتمديد دخول المساعدات من معبر باب الهوى لمدة عام وإعادة فتح النقطة الحدودية مع العراق في اليعربية، لايصال المساعدات الى شمال شرق سوريا كما في السابق.



واكدت السفيرة الأميركية «سنواصل العمل لدعم إيصال المساعدات عبر الخطوط الأمامية وزيادة القدرة عبر الحدود».



وقال نيكولا دي ريفيير، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن في تموز، إن «النظام السوري رفض منذ بداية العام 50% من طلبات إيصال المساعدات الإنسانية عبر الخطوط الأمامية».



وأضاف «يتم تقديم 92% من المساعدات الإنسانية لسوريا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان. وهي أموال غربية أساساً. لا ينبغي لأحد أن يتوقع إعادة تخصيص هذه الأموال لارسالها عبر الخطوط الأمامية، إنه أمر لن يحدث».