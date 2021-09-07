درعا: تدخُّل روسي ينقذ «التسوية»
فرص «الحلّ السلميّ» تتراجع وعودة التوتّر إلى درعا
ال بي بي سي تعترف: الهجوم الكيميائي في دوما يحتوي إدعاءات كاذبة
أنباء عن لقاء مرتقب بين حقان فيدان وعلي مملوك
السفير السوري في لبنان : زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق هي استجابة لمصلحة البلدين
الرئيس الأسد يستقبل الدكتور طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دمشق تعلن موافقتها على طلب لبنان تمرير الغاز المصري والكهرباء
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يفككون مقراتهم شرقي سوريا
اغتيال شخصين وإصابة آخر في كمين للمسلحين بريف درعا
وفدٌ وزاريّ لبنانيّ يزور سوريا
ترحيل كامل لكل سكان درعا البلد؟
قمة بغداد ست مصالحات عربية وفتح صفحة جديدة مع سوريا
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق وتسقط معظمها
استنفار في الشمال السوري وسط تخوف من عملية عسكرية تركية جديدة
إقبال كثيف على مراكز التسوية: الجيش يدخل أحياء درعا

كوريا الجنوبية تنجح في اختبار إطلاق صاروخ باليستي من غواصة

أجرت كوريا الجنوبية بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي محلي (SLBM) من غواصة جديدة، لتصبح ثامن دولة في العالم تمتلك مثل هذا السلاح.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر عسكرية، بأن وكالة التنمية الدفاعية (ADD) أجرت اختبارا لإطلاق صاروخ تحت الماء من غواصة من نوع "دوسان آن تشانغ-هو"، الأسبوع الماضي، بعد عمليات إطلاق ناجحة من بارجة الشهر الماضي.

وتم تجهيز الغواصة المطورة محليًا فئة 3000 طن بستة أنابيب إطلاق عمودية.

وقالت المصادر إنه بعد جولة من الاختبارات الإضافية، ستنتج كوريا الجنوبية صواريخ باليستية تُطلق من الغواصات بكميات كبيرة لنشرها.

ويبلغ مدى الصاروخ حوالي 500 كيلومتر، وسيتم تزويده برؤوس حربية تقليدية، وأُطلق عليه  اسم "هيونمو 404" (Hyunmoo 404).

وبهذا تصبح كوريا الجنوبية ثامن دولة في العالم تقوم بتطوير الصواريخ التي تطلق من غواصات، بعد الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والهند والصين وكوريا الشمالية.

 

 


المصدر: يونهاب