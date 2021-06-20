عملية عسكرية موسّعة للجيش في البادية
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عملية عسكرية موسّعة للجيش في البادية

أكد مصدر ميداني أن العمليات العسكرية المستمرة للجيش العربي السوري في البادية شرقي البلاد، أسفرت خلال الأسبوع الأخير، عن تدمير 23 سيارة دفع رباعي وأكثر من 50 موقعاً تابعا لتنظيم الدولة في مناطق شرق أثرية بريف حماة وبادية الرصافة جنوب الرقة وبادية السخنة شرق حمص، إضافة إلى مقتـ.ل وإصابة أكثر من 80 مسلحاً.

وقال المصدر إن الجيش السوري استكمل إرسال تعزيزات عسكرية نوعية إلى البادية السورية، ما ساهم في تسريع وتيرة التمشيط  لمساحات جغرافية واسعة ضمن مناطق العمليات.

وحول تفاصيل العملية العسكرية، أكد المصدر أن وحدات الجيش السوري تتعامل مع بنك أهداف تم تحديده في وقت سابق من قبل طائرات الاستطلاع الروسية، والتي رصدت مقرات وتحركات تابعة لتنظيم دا-عش في عمق البادية السورية بشكل عام.

وعن استمرار هذه العمليات، أكد المصدر أن العمليات العسكرية في البادية السورية مستمرة عبر مراحل حددتها قيادة الجيش السوري والهدف الرئيسي من هذه العمليات القضاء على خطر التنظيم في مناطق نشاطه الأخيرة بالبادية السورية.