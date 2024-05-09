الرئيس الأسد يهنئ بوتين بتنصيبه رئيسا

بعث الرئيس بشار الأسد، يوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة تنصيبه رئيسًا لروسيا الاتحادية.

وفي رسالته، أعرب الأسد عن تهانيه الخالصة لبوتين قائلاً: “أهنئكم بتنصيبكم رئيسًا لروسيا الاتحادية، وأتمنى لكم النجاح المستمر والتوفيق في مهامكم ومسؤولياتكم.

نحن على ثقة بأن السنوات المقبلة ستشهد مزيدًا من التقدم والازدهار لروسيا تحت قيادتكم، وبفضل إرادة الشعب الروسي الصديق وجهوده، ستتمكنون من مواجهة التحديات والدفاع عن مصالح بلادكم الوطنية وصون حضارتها العريقة”.

وشهدت العاصمة الروسية موسكو، يوم الثلاثاء، مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسًا للبلاد للمرة الخامسة. وأكد بوتين، في خطابه عقب حفل التنصيب، أنه سيكرس جهوده لخدمة الوطن والدفاع عنه بإخلاص.

وقال بوتين: “أود أن أعبر عن امتناني لكل المواطنين في جميع أنحاء روسيا، وأحيي بإجلال المدافعين عن روسيا ومن يقاتلون في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا”.

وأضاف بوتين: “الدستور يلزمنا بحماية الشعب الروسي، وهذه مسؤولية كبيرة شكلت عملي في الماضي وستحدد عملي في المستقبل. ستظل مصالح روسيا أولوية قصوى، وخدمة روسيا ستظل هدفي الأسمى”.

واختتم خطابه بالقول: “سنحقق أهدافنا من خلال وحدتنا، كما فعل أجدادنا الذين حققوا إنجازات هائلة. نحن أمة عظيمة، وسنتجاوز كل التحديات وسنحقق النصر معًا”.