تركيا تتعهد بمحاربة “قسد” سواء بالتنسيق مع الجيش السوري أو بدونه

أكدت السلطات التركية استمرار العمليات العسكرية ومواجهة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شرق سوريا، سواء بالتعاون مع الجيش السوري أو دون ذلك.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب ألقاه يوم الاثنين الماضي أن بلاده ستواصل عملياتها في سوريا عندما يحين الوقت المناسب.

وصرح أردوغان: “عندما يحين الوقت، سنكمل مهمتنا في سوريا التي بقيت غير منتهية بسبب وعود قطعها حلفاؤنا ولم يلتزموا بها”.

وأضاف أن تركيا لن تشعر بالأمان طالما “حزب العمال الكردستاني” (PKK) موجود في العراق وسوريا.

وتعتبر تركيا أن “قوات سوريا الديمقراطية” جزء من “حزب العمال الكردستاني” وفرعه السوري “وحدات حماية الشعب”، المصنف كمنظمة إرهابية.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مقابلة مع قناة “العربية”، على مواصلة قتال “قسد”.

وأوضح فيدان أن وجود “منظمة PKK الإرهابية” على الجانب الآخر من الحدود السورية أمر غير مقبول لتركيا، وأضاف: “لا يمكننا التراجع عن محاربة الإرهاب، وسنواصل مكافحتنا له”.

وذكر أنه في حال تمكنوا من التنسيق مع دمشق في هذه الجهود، فسيكون ذلك جيدًا، ولكن تركيا مستعدة لمواصلة العمليات بشكل مستقل.

وعبر وزير الخارجية التركي عن استعداد أنقرة للتفاوض مع الحكومة السورية، مشيرًا إلى أن موقف تركيا لم يتغير، وأنها تأمل في إقامة نظام سياسي في سوريا.

بدأت عملية “بناء الحوار” بين تركيا وسوريا في أواخر عام 2022، عندما اجتمع وزراء دفاع البلدين في موسكو برعاية روسية، ولكنها توقفت عند نقطة صياغة “خارطة الطريق” نتيجة خلافات حول مسألة “انسحاب القوات التركية من سوريا”.

وكالات