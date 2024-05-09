لماذا أوقف إقليم كردستان إصدار تأشيرات الدخول للسوريين العزّاب؟

أفادت مكاتب سياحية في إقليم كردستان بصدور قرار يقضي بترحيل عدد من الفتيات والشبان السوريين من أربيل، وعدم تجديد الإقامات الممنوحة لهم.

وقد أوضحت هذه المكاتب أن وزارة الداخلية في إقليم كردستان قررت تعليق إصدار تأشيرات الدخول للسوريين العزاب، وذلك من أجل توفير فرص العمل للشباب المحليين.

كما أن القرار يطالب أولئك الذين انتهت إقاماتهم بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.

وأشارت المكاتب إلى أن تعليق منح التأشيرات ينطبق على جميع الفئات العمرية، وليس فقط على من هم بين 18 و40 عامًا.

وأضافت أن هناك استثناء واحد للسوريين العزاب، حيث يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول إذا كانوا يعملون في إحدى الشركات التي تقدم إثباتات ومبررات لوزارة الداخلية بخصوص حاجتها لتوظيفهم.

أما بالنسبة للعائلات السورية والمتزوجين، فإن الحصول على تأشيرة دخول إلى إقليم كردستان ما زال ممكنًا، وسيتم منحهم إقامات تمتد لفترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، مع إمكانية تجديدها بعد انتهاء المدة.