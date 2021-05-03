طهران: لا نؤكد خبر الاتفاق على صفقة لتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة

قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي إن بلاده "لا تؤكد خبر الاتفاق على صفقة لتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة".



ونقل عن روانتشي قوله إن طهران تشدد دائما على التبادل الشامل للسجناء بين البلدين.



ويأتي تصريح روانتشي على خلفية نشر التلفزيون الإيراني وقناة "الميادين" في وقت سابق من اليوم تقريرا مفاده أن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق يقضي بتنفيذ صفقة تبادل سجناء بصيغة أربعة مقابل أربعة، مع إفراج الولايات المتحدة عن سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.



من جهتها، نفت الخارجية الأمريكية صحة الخبر الذي نشره التلفزيون الإيراني الرسمي عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على تبادل أسرى وتجميد جزء من الأموال الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة.



وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الأحد للصحفيين أن: "التقارير عن التوصل إلى اتفاق على تبادل أسرى ليست صحيحة".





المصدر: RT